Calcio: Gravina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ‘Il Sogno di Iaia’

Ottobre 17, 2022

Bergamo, 17 ott. – (Adnkronos) – La piccola Iaia sognava che quell’ospedale, dove si prendevano cura di lei, potesse diventare davvero a misura di bambino. Aveva espresso il desiderio che le pareti fossero piene di colore e fantasia per poter volare con la mente e con il cuore al di fuori della sua stanza. Ilaria Orlando se ne è andata nel 2018 dopo una battaglia durata sei anni e la madre di Iaia, Ida, ha deciso di realizzare il suo sogno per tutti i piccoli pazienti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Così un team composto da 3 medici, 2 coordinatrici di reparto, il personale dell’ufficio tecnico, 2 psicologi dell’età evolutiva con specializzazione in arteterapia, 4 artiste, la famiglia di Ilaria e un’azienda specializzata in produzione e applicazione di stampe per pareti ospedaliere ha portato avanti il progetto durato due anni.

E oggi quel sogno è diventato realtà: 28 delle 35 stanze dei reparti di Pediatria, Oncologia Pediatrica, Epatologia, Gastroenterologia pediatrica e dei Trapianti sono state infatti colorate per favorire il benessere dei piccoli pazienti durante la degenza ospedaliera. Un’iniziativa sostenuta dalla Figc, che ha dato il suo contributo per decorare alcune delle stanze con disegni a tema calcistico.

“I bambini – ha dichiarato il presidente federale Gravina partecipando all’inaugurazione – realizzano sogni grazie alla loro forza e alla loro vitalità, hanno la straordinaria capacità di insegnare agli adulti come affrontare la vita, immaginando un luogo o addirittura un mondo migliore. Nel nostro Paese, il calcio è una passione comune, è un veicolo di gioia, la stessa che abbiamo cercato di trasmettere nei piccoli pazienti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII sostenendo un progetto bellissimo, nato dal desiderio di Iaia. Questa iniziativa ha un valore speciale per il sottoscritto, perché nasce in un momento di particolare difficoltà, di vero e proprio dolore. L’Italia è stata attraversata da un flagello (che ancora oggi non è stato completamente debellato): il Covid-19. E Bergamo ha pagato un prezzo altissimo. Proprio in quei giorni tristi avevamo preso l’impegno di venire a giocare qui con la Nazionale Azzurra e di contribuire a realizzare ‘Il Sogno di Iaia’. Due impegni mantenuti”.

“Si conclude oggi un percorso iniziato più di due anni fa che ha portato nel 2020 alla decorazione della sala d’attesa pediatrica della Neuroradiologia, trasformata in una navicella spaziale, e nel 2021 alla decorazione della sala d’attesa e di due box del Centro prelievi ispirati ai personaggi del cartone animato ‘44 gatti’ – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Grazie all’Associazione Il sogno di Iaia che nel realizzare il sogno di una bambina, che purtroppo non è più con noi ma che ha conosciuto bene questo ospedale e la sofferenza della malattia, sta donando ad altri bambini gioia e meraviglia, sentimenti molto preziosi durante la permanenza in ospedale”.

A portare avanti il progetto dal 2019 è stata l’Associazione ‘Il Sogno di Iaia’, con in prima fila ovviamente mamma Ida: “È un sogno nel sogno. Poter vedere la meraviglia nello sguardo dei piccoli pazienti e delle loro famiglie ci rende felici. Il profondo amore per la vita di Ilaria è stato la scintilla che ha guidato ognuno di noi. Il nostro ringraziamento più sincero a tutti coloro che hanno camminato al nostro fianco.”

Il 14 ottobre 2020 la Figc aveva scelto la città di Bergamo, tra le più colpite dalla pandemia, per ospitare il match di Nations League con i Paesi Bassi. In quell’occasione una delegazione della Nazionale guidata dal presidente federale Gravina e dal Ct Roberto Mancini aveva visitato il Cimitero Monumentale per rendere omaggio alle vittime del Covid-19 e sugli spalti erano stati ospitati i medici e gli infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas.