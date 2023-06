Calcio: Gravina applaude gli azzurrini, ‘sconfitta non cancella il vostro straordinario percorso’

Giugno 12, 2023

La Plata, 12 giu. – (Adnkronos) – “Bravi ragazzi, siete la meglio gioventù italiana!”. E’ il messaggio inviato dal presidente della Figc Gabriele Gravina agli azzurrini dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay nella finale del mondiale Under 20. “La sconfitta in finale non cancella lo straordinario percorso di cui è stata capace questa Nazionale -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. Ringrazio tutti i ragazzi, l’allenatore Nunziata, lo staff tecnico e quello organizzativo perché risultati del genere non si raggiungono senza il contributo determinante di tutti i componenti della delegazione. Il grande cammino della Nazionale Under 20 conferma due cose: esistono grandi talenti nel calcio italiano e il lavoro del Club Italia consente loro di esaltarsi al meglio. Grazie alle emozioni intense che ci hanno regalato gli Azzurrini, finalmente si è tornati a parlare di giovani, adesso però dobbiamo dare loro sempre più spazio, farli crescere e consentirgli di far maturare il loro talento”.