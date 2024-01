Calcio: Gravina, ‘bocciata cittadinanza onoraria Udine a Maignan? Occasione persa’

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “La bocciatura della cittadinanza onoraria a Udine a Maignan? Mi dispiace, è un’altra occasione che ha perso il nostro paese per dare un segnale nuovo o diverso, ma sono motivazioni di carattere politico e non entro nel merito”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Abbiamo espresso il massimo supporto a Maignan, riteniamo che la federazione abbia fatto tutto quello che poteva per rendere le norme più severe e complete, ci dispiace per la città di Udine e il Friuli, se c’è una società calcistica cosmopolita, è l’Udinese, mi sembra strano possa ricevere l’etichetta di città votata alla discriminazione razziale. Maignan è molto sereno ed ha apprezzato la compattezza del mondo del calcio e dello sport”, ha aggiunto Gravina. .