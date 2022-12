Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – “Caso Juventus? Parlo a colori, non in bianco e nero”. Con questa battuta il presidente della Figc Gabriele Gravina, liquida, durante ‘Sud e Futuri’, l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, la domanda sul caso che sta riempiendo le pagine dei giornali in questi giorni, dopo le dimissioni dell’intero cda del club bianconero.