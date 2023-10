Ottobre 13, 2023

Trento, 13 ott. – (Adnkronos) – “Spalletti è arrivato con grande entusiasmo e sono soddisfatto. La sua motivazione è motivo per riscoprire l’orgoglio dell’appartenenza. Abbiamo subito una forte lacerazione con il caso scommesse ma dobbiamo ricompattarci. A partire già da domani con Malta, Spalletti farà un grande percorso”. Così il presidente Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento in video collegamento agli ‘Stati generali del calcio’ in corso al Festival dello sport di Trento.