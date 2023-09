Settembre 4, 2023

Firenze, 4 set. – (Adnkronos) – “È motivo di grande soddisfazione sapere che oggi la squadra azzurra è in mani salde con Spalletti in panchina e Buffon capo delegazione. Con queste scelte credo di avere fatto il massimo per onorare la maglia azzurra”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa a Coverciano, presentando il nuovo capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon.