Calcio: Gravina, ‘diritto di veto vera iattura, modificheremo la norma’

Giugno 28, 2022

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – “Oggi il nostro statuto consente a tutte le componenti il diritto di veto per la riforma dei campionati: se una lega non è d’accordo, non si può fare la riforma. Non si può rimanere ingessati, modificheremo questa norma che rappresenta una forma di iattura per il nostro mondo. Il calcio ha bisogno di voltare pagina”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale odierno. Il numero uno di via Allegri anticipa che il 28 luglio ci sarà l’ultimo consiglio federale prima dell’estate e “parleremo anche di riforma dei campionati”. E a chi domanda se una volta modificata la norma sul diritto di veto la riforma sarà fatta anche senza il voto della Lega Serie A risponde: “In extrema ratio sì, anche senza il voto di Lega B, Lega Pro e Lega dilettanti. Cosa che prima non era possibile”.