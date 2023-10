Calcio: Gravina e Büyükekşi, ‘insieme per ospitare il miglior Europeo della storia’

Ottobre 10, 2023

Nyon, 10 ott. – (Adnkronos) – “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Uefa per aver concesso l’onore di ospitare Euro 2032 a due Paesi che condividono la cultura mediterranea. La Federcalcio italiana e la Federcalcio turca hanno unito le loro forze, con l’obiettivo di ospitare il miglior Campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all’eredità del calcio. Così i presidenti di Figc e Tff Gabriele Gravina e Mehmet Büyükekşi in una nota. “Nei prossimi anni, Italia e Turchia lavoreranno intensamente, con grande passione e impegno per offrire ai tifosi la migliore esperienza del Campionato Europeo, come sottolineiamo nel nostro motto ‘Play as One’”, concludono Gravina e Büyükekşi.