Calcio: Gravina, ‘felici per l’approvazione del nostro progetto su Coverciano, grazie a Nardella’

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Siamo felici che il Comune di Firenze abbia approvato il nostro progetto e per questo ringrazio il Sindaco Nardella, le Commissioni interessate e tutti i consiglieri. Da oggi inizia un processo di riqualificazione strutturale, in un’ottica integralmente sostenibile, di un polo d’eccellenza per il capoluogo toscano e per il calcio italiano. Il nuovo Centro Federale di Coverciano sarà un modello nel mondo per innovazione, rispetto delle policy ambientali e di consumo energetico, ma anche un luogo di cultura, dove il calcio si offre strumento per contaminazioni artistiche a vari livelli. Con l’inizio del prossimo raduno della Nazionale nel mese di giugno abbiamo in serbo una grande novità, sarà il primo tassello concreto della Coverciano del futuro”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina all’indomani del via libera da parte del Comune di Firenze della ristrutturazione del centro federale di Coverciano.