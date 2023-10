Calcio: Gravina, ‘ludopatia piaga sociale, agito per il bene dei ragazzi e della maglia azzurra’**

Ottobre 13, 2023

Trento, 13 ott. – (Adnkronos) – “È evidente che purtroppo sia una vicenda improvvisa, è meglio essere chiari altrimenti rischiamo di incorrere in una serie di errori di valutazione. Abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza, con grande rispetto per le istituzioni, per i ragazzi e soprattutto per la maglia azzurra”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto in collegamento video agli “Stati generali del calcio italiano” in corso al Festival dello Sport di Trento, n merito all’inchiesta sulle scommesse illegali che coinvolge Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. “Stiamo parlando di una delle piaghe sociali che in questo momento interessa diversi giovani. La ludopatia non è un problema del calcio, ma una piaga sociale. Corrode dall’interno, corrode senza guardare in faccia nessuno”, aggiunge Gravina.