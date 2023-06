Calcio: Gravina, ‘Mancini al Napoli? Ipotesi molto remota, ora pensiamo alla Nations League’

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Napoli su Mancini? Sono ipotesi fantomatiche e molto molto remote. Mancini è il ct della nazionale, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Abbiamo condiviso un progetto a medio e lungo termine, è l’allenatore della nazionale e tale resterà”. Lo dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, al microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Ora siamo tutti concentrati sulla Nations League, è un evento importante -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. C’è tanta voglia di azzurro, di crescere e migliorarsi. La stagione è stata lunga, logorante, ma quando si torna a parlare di nazionale c’è sempre tanta voglia ed emotività. Come tutto lo staff, i calciatori e i tifosi a cui speriamo di regalare una gioia in Olanda. Con la Spagna sarà una sfida difficilissima contro una squadra fortissima, ma io credo nel gruppo come Mancini che ha sempre saputo sopperire alle qualità con l’entusiasmo”.