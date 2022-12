Calcio: Gravina, ‘Napoli caso spot, ha ridotto costi e sta ottenendo grandi risultati’

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – “Riguardo la corretta gestione di una società voglio citare un caso spot: quello della squadra prima in classifica in Serie A, il Napoli, che ha ridotto notevolmente i costi di gestione, ha fatto cassa vendendo i campioni e oggi ottiene grandi risultati. Vuol dire che si può fare, che si può progettare con successo”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante il convegno “I Giovani e lo Sport al Sud – Una sfida per il futuro del Mezzogiorno”.