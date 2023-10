Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Le riforme? L’unico che ha presentato progetti di riforme sono io. Fino a quando esisterà nel nostro statuto federale la clausola dell’intesa con le componenti non mi parlate di riforme perché è un fatto di volontà, che non dipende da me. Andiamo a vedere i soggetti che sono quelli che invocano le riforme e poi non accettano di modificare lo status quo”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine della Giunta Coni.