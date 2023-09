Calcio: Gravina, ‘rispettata richiesta Fifa su regolamento agenti’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – “C’era la necessità di rispettare una richiesta della Fifa di adeguarci con il nostro regolamento agenti ai principi della federazione internazionale entro il 30 settembre. Non spetta a noi sciogliere la riserva tra perentorietà e ordinarietà dei termini, quando si fa parte di un organismo internazionale bisogna dimostrare grande rispetto per l’istituzione. Quindi il consiglio federale ha deciso di adeguarsi e rispettare i principi della Fifa. Si resta in attesa di osservazioni di alcune componenti che vogliono dare il loro contributo”. Così il presidente dell Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. “Faremo anche valutazioni per capire cosa stia succedendo a livello internazionale -aggiunge Gravina-. C’è stata una pronuncia del Tas che ha dato ragione alla Fifa, ma è un tema piuttosto in evoluzione. Noi comunque oggi usciamo in rispetto a quanto richiesto dalla Fifa, ma il rispetto è doveroso anche per le componenti che hanno chiesto di fare alcune osservazioni. L’aspetto più delicato è quello legato all’uniformità a livello internazionale per mettere tutte le federazioni nelle stesse condizioni. Questo principio vale per il regolamento agenti ma anche per la legge dello Stato, che non può non tenere conto di questi riferimenti”.