Calcio: Gravina, ‘Serie A come Premier? E’ distrazione di massa’

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Quando si lanciano questi proclami, bisogna stare attenti, bisogna studiare. La Premier League ha delle azioni, che sono 21 per 20 club e la 21esima spetta alla federazione. Quindi non la auguro alla Serie A una situazione di questo tipo, perché non ci sono i presupposti per un’attività del genere. Noi dobbiamo concentrarci su attività che facciano bene al calcio italiano. Questa proposta è distrazione di massa”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento al Simposio “Sport, calcio e calciomercato” di Fondazione Roma, parlando della richiesta di maggiore autonomia in stile Premier League lanciata dalla Lega di Serie A. “Dobbiamo rimanere concentrati su quelle che sono le esigenze del mondo del calcio. Il problema centrale non è la riforma dei campionati, ma una riforma che ci permetta di stare bene insieme. Il calcio deve trovare sostenibilità concreta, deve darsi regole”, ha aggiunto Gravina.