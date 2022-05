Calcio: Guardiola, ‘ammiro Ancelotti, grande tecnico e persona eccezionale’

Maggio 3, 2022

Manchester, 3 mag. -(Adnkronos) – “Gli faccio i complimenti per aver vinto il campionato spagnolo. Lo ammiro, è un grande tecnico, è stato in tutto il mondo, ha allenato squadre fantastiche. È una persona eccezionale, l’ho conosciuto anni fa, è sempre calmo e controlla perfettamente le sue emozioni”. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola elogia il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra le due squadre.