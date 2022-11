Calcio: Guardiola, ‘ho la sensazione di poter fare ancora di più con il City’

Novembre 23, 2022

Manchester, 23 nov. -(Adnkronos) – “Sono molto felice di restare al Manchester City per altri due anni. Non posso che ringraziare tutti i membri del club per essersi fidati di me. Sono felice e a mio agio qui. Ho tutto ciò che mi serve per svolgere al meglio il mio lavoro”. Queste le parole di Pep Guardiola dopo l’ufficialità del suo rinnovo con il Manchester City fino al 2025. “Fin dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui, non posso essere in un posto migliore. Ho ancora la sensazione che si possa fare di più e che possiamo ottenerlo insieme. Ed è per questo che voglio restare e continuare a lottare per vincere i trofei”, aggiunge il tecnico catalano al sito dei ‘citizens’.