Calcio: Guardiola, ‘mia eredità eccezionale, non verrò giudicato per la Champions’

Maggio 16, 2023

Manchester, 16 mag. -(Adnkronos) – “La mia eredità è già eccezionale! È rappresentata da una grande generazione di calciatori, abbiamo vinto molto, non verrò giudicato per la Champions League”. Così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.

“Abbiamo giocato un ottimo calcio e ci siamo divertiti molto –prosegue l’allenatore catalano– dico ai giocatori di vivere il momento e di goderselo perché siamo fortunati. Non dobbiamo fare niente di eccezionale, dipende da noi, bisogna dare tutto ed essere noi stessi. Arriviamo davvero bene a questa gara, ma dobbiamo giocare meglio del Real Madrid, la voglia non basta. Quando sono arrivato non mi hanno chiesto la Champions, mi hanno detto di cercare di fare il meglio possibile, poi abbiamo vinto tutti i titoli tranne questo… Lo vogliamo. La gente dice che siamo vicini, per me siamo lontani. È un sogno essere qui, nessuno garantisce che ci saremo in futuro. Per quanto riguarda i giocatori, tranne Ake, sono tutti in forma”.