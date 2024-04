Calcio: Gullit, ‘Milan domani farà di tutto per non far festeggiare l’Inter’

21 Aprile 2024

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) – “Domani il Milan gioca in casa, nel derby, e penso che vorrebbe una partita diversa, ma faranno di tutto per non perdere la partita. L’Inter non può festeggiare il campionato contro di loro. Questo è normale e penso che sarà così”. Sono le parole dell’ex milanista Ruud Gullit in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana tra cui l’Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, parlando del derby di lunedì sera che potrebbe essere decisivo per il titolo dei nerazzurri. “L’Inter sta giocando molto bene. Il Milano è in un periodo particolare, non è facile. Due anni fa era una sorpresa la vittoria del campionato del Milan, hanno fatto molto bene, ma nonostante questo anche le altre squadre sono migliorate anche molto, ma l’Inter sta giocando bene. Inzaghi ha una buona squadra, per quello i nerazzurri sono favoriti. Questo non l’ho mai potuto dire nella mia vita…, però è così in questo momento”, ha aggiunto Gullit.