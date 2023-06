Calcio: Haaland, ‘giocare al City sogno, contento della prima stagione, Pep fantastico’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Ero entusiasta di questa nuova sfida. Sapevo di entrare in una squadra in cui avrei avuto molte possibilità di fare gol e di incidere. Fortunatamente ci sono riuscito. Sono molto contento di questa mia prima stagione qui. Tutti hanno visto le mie foto con la maglia del City quando ero un bambino. Voglio solo continuare a fare bene qui, lavorare sodo e rendere felici i nostri tifosi. Adoro la vita a Manchester”. Sono le parole dell’attaccante del Manchester City Erling Haaland al sito della Uefa. “Ho sempre saputo che sarebbe stata una nuova sfida e qualcosa di diverso rispetto alle esperienze precedenti, ma mi sto davvero divertendo. Sapevo che l’allenatore, la squadra, lo staff, le strutture e tutto il resto del club sarebbero stati di altissimo livello, ed è esattamente così. L’intensità è altissima in Premier League; chiunque può battere chiunque e bisogna essere sempre al massimo per vincere le partite”.

“Guardiola? Pep e tutto lo staff dietro le quinte fanno di tutto per aiutarci a portare in campo la migliore versione di noi stessi. Ho già imparato molto da Pep e sono sicuro che ne avrò ancora. Sapevo di dovermi adattare a un nuovo allenatore, a un nuovo staff, a nuovi compagni di squadra e a un nuovo ambiente, ma sento di essermi adattato bene e di aver amato ogni singolo minuto. Sapevo che in questa squadra avrei avuto la possibilità di segnare tanti gol. Quando hai così tanti campioni intorno a te che ti creano le occasioni per segnare oppure ti aprono spazi per fare gol, allora è tutto più facile. Sono fortunato ad avere compagni di squadra che mi aiutano a fare il mio lavoro: mettere la palla in fondo alla rete. Ci vuole tanto duro lavoro dentro e fuori dal campo -conclude Haaland- per continuare a fare gol e, quando ne faccio uno, mi concentro subito sul prossimo”.