Calcio: Iervolino, ‘ci auguriamo che Dia resti alla Salernitana’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Per Dia ad oggi abbiamo una clausola di 25 milioni che non rispecchia il valore del giocatore che potrebbe stare minimo sui 40 milioni. Purtroppo ci sono tante squadre interessate, il giocatore vorrebbe restare a Salerno, vedremo il 20 luglio allo scadere della clausola cosa accadrà. Noi ci auguriamo resti qui. Lo abbiamo voluto fortemente, e sarebbe importante per noi poterlo trattenere”. Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino al microfono de ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr parlamento, in merito al futuro dell’attaccante granata Boulaye Dia.