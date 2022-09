Calcio: Iervolino, ‘non penso che episodi abbiano offuscato la nostra grande prestazione’

Settembre 13, 2022

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Non penso che gli episodi abbiamo offuscato la nostra grande prestazione. E poi di episodi ce ne sono stati tanti: il contatto di Bremer con Piatek in area, forse un fallo di Cuadrado su Candreva nell’azione che ha portato al loro rigore”. Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino in merito al gol annullato dal Var al 95′ alla Juventus per un fuorigioco di Bonucci, in realtà tenuto in gioco da Candreva. L’Aia ha ammesso di non avere le immagini che dimostravano la regolarità della rete bianconera. “Insomma, è stata una partita ricca di emozioni. Penso che il risultato sia stato giusto -aggiunge il numero uno del club granata al ‘Corriere dello Sport’-. A caldo avevo l’amaro in bocca, ma poi rivedendo la partita penso che sia andata bene così. La Juve non molla mai ed è stata una partita difficilissima”.