Calcio: Iervolino, ‘prossimo anno obiettivo salvezza tranquilla’

Salerno, 31 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo la necessità di attrezzare la squadra, il campionato è sempre più difficile ma ci stiamo lavorando. Mettiamo subito i piedi per terra, io sono una persona concreta: l’obiettivo è fare un campionato tranquillo. Vorrei salvarmi senza arrivare all’ultima giornata. Poi vedremo, le cose non si costruiscono in un giorno”. Lo dice il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “C’è la volontà di fare bene, valorizzando giocatori come Ederson e Bohinen e trovandone degli altri. Di sicuro resteranno solo i calciatori innamorati della maglia e della città. Gli altri possono andare via”, conclude Iervolino.