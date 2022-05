Calcio: Iervolino, ‘salvezza Salernitana una grande impresa’

Maggio 31, 2022

Salerno, 31 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una grande impresa. Quando sono arrivato avevamo appena 8 punti. Abbiamo messo in campo determinazione e passione, il mix con Sabatini e Nicola ha funzionato e ha portato un gran bene, c’è stata una ferocia incredibile nel voler raggiungere la salvezza”. Lo dice il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento in merito alla salvezza del club granata. “Nella testa dei giocatori è scattato qualcosa, i ragazzi hanno capito che l’impresa era possibile e hanno fatto quadrato insieme, chi giocava e chi non giocava”, aggiunge Iervolino.