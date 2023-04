Aprile 2, 2023

Bologna, 2 apr. – (Adnkronos) – Dopo tre partite senza successi, il Bologna vince 3-0 in casa sull’Udinese, nel ‘lunch match’ della 28/a giornata di Serie A e sorpassa i friulani in classifica. Ora i felsinei sono ottavi insieme alla Fiorentina con 40 punti, due in più dei bianconeri. Al ‘Dall’Ara’ Posch sblocca subito il match dopo 3 minuti con un gran destro dalla distanza, al 12′ è già 2-0 grazie a Moro. Barrow al 4′ della ripresa chiude i conti.