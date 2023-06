Calcio: il Chelsea prende il 16enne Paez, arriverà a Londra nel 2025

Giugno 5, 2023

Londra, 5 giu. – (Adnkronos) – Il Chelsea piazza il primo acquisto del mercato estivo. I blues hanno ufficializzato l’acquisto di Kendry Paez, trequartista ecuadoregno classe 2007 dell’Independiente del Valle. Un colpo in prospettiva futura visto che Paez, attualmente 16enne, si trasferirà a Londra nell’estate 2025, dopo aver compiuto 18 anni. Il giocatore ha svolto le visite mediche in Inghilterra lo scorso aprile, firmando un contratto a lungo termine. Un’operazione vicina ai 20 milioni di euro, ma gran parte della somma è legata ai bonus.

Il Chelsea ha giocato d’anticipo per assicurarsi colui che viene considerato il miglior talento in Ecuador. Nonostante la giovanissima età, infatti, Paez è da tempo nel giro della prima squadra dell’Independiente del Valle e ha esordito a soli 15 anni, segnando al debutto il 25 febbraio 2023 contro il Mushuc Runa. Paez, inoltre, è il più giovane marcatore nella storia del Mondiale Under 20 grazie al gol segnato lo scorso 26 maggio contro le Figi Under 20. Un “Mundialito” da protagonista visto che l’ecuadoregno, oltre al gol, ha siglato tre assist.