Calcio: ‘Il Fenomeno’, il docufilm sulla vita di Ronaldo da oggi in esclusiva su Dazn

Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Arriva oggi in Italia, in esclusiva su Dazn, il nuovo docu-film ‘Il Fenomeno’, presentato in anteprima mondiale a Madrid il 14 ottobre, che racconta la storia straordinaria del leggendario attaccante brasiliano Ronaldo. Prodotto da Zoom Sports e Dazn, in collaborazione con Beyond Films, il documentario dedicato alla leggenda del calcio ripercorre in prima persona la sua storia calcistica – dalla rapida ascesa della sua carriera, alla drammatica caduta che lo ha visto protagonista di infortuni e sconfitte, fino alla rinascita culminata con la vittoria del Brasile nel mondiale del 2002. Il documentario presenta contributi inediti di campioni come Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Paolo Maldini, Christian Vieri e Romario, interviste spontanee, filmati personali e testimoniante dirette di Ronaldo e della sua famiglia, e un corredo di immagini di repertorio, attinte sia dalle imprese sportive sia dalle telecronache del tempo.