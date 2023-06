Giugno 22, 2023

Londra, 22 giu. – (Adnkronos) – Dopo la sfida in Premier, il Manchester City prova a battere l’Arsenal anche sul mercato. Il club di Guardiola infatti vuole soffiare Declan Rice ai Gunners, in pole per il 24enne centrocampista inglese. L’offerta dei ‘citizens’ al West Ham è arrivata a 75 milioni di sterline più 15 di bonus.