Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Coreografia spettacolare al ‘Maradona’ per la prima in campo da campioni d’Italia del Napoli. La squadra di Spalletti è stata colta da un boato da scossa di terremoto al suo ingresso in campo. La curva A si è vestita col tricolore e al centro la scritta 3 mentre la ‘B’ si è presentata per l’occasione tutta a scacchi bianco e azzurra.