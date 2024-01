Calcio: il Real Madrid vince la Supercoppa spagnola, Barcellona ko 4-1

Gennaio 14, 2024

Riad, 14 gen. – (Adnkronos) – Il Real Madrid vince la supercoppa spagnola. Nella finale disputata all’Al-Awwal Park di Riad i blancos superano con un netto 4-1 il Barcellona. Il grande protagonista del match è Vinicius autore di una tripletta al 7′, al 10′ e al 39′ su rigore. Di Rodrygo al 64′ l’altro gol. Per i catalani la rete della bandiera la mette a segno Lewandowski al 33′. Al 71′ la squadra di Xavi resta in dieci uomini per l’espulsione di Araujo.