Calcio: il Siena si allenerà a Quercegrossa,sottoscritto un accordo di 10 anni

Siena, 30 giu. – (Adnkronos) – Il Siena e il Gruppo sportivo Quercegrossa hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’utilizzo degli impianti sportivi. Il contratto avrà una durata di 10 anni a partire dal 1° agosto 2022. Lo annuncia il club toscano con una nota. “L’Acn Siena 1904 srl e il Gruppo sportivo Quercegrossa hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione per l’utilizzo degli impianti sportivi. Il contratto avrà una durata di 10 anni a partire dal 1° agosto 2022. La prima squadra bianconera usufruirà e si allenerà nei due campi in erba e terra battuta oltre ad utilizzare gli spogliatoi, la stanza ad oggi dedicata a ludoteca e i parcheggi esterni. Verrà quindi allestita una palestra con alcuni macchinari di ultima generazione grazie alla collaborazione con ditte specializzate. Per quanto riguarda il Settore Giovanile, anche per la stagione 2022-2023 sarà l’impianto “Bertoni” dell’Acquacalda il punto di riferimento per le formazioni bianconere. L’accordo e la definizione delle infrastrutture di allenamento per la Prima Squadra e Settore Giovanile sono un ulteriore passo di consolidamento della nuova Società del Presidente Emiliano Montanari al fine di garantire stabilità e progettualità a lungo termine”.