Calcio: il Verona vince la sfida salvezza con la Cremonese, decide la doppietta di Lazovic

Gennaio 9, 2023

Verona, 9 gen. – (Adnkronos) – Con due gol nella prima mezz’ora, Darko Lazovic permette al Verona di superare 2-0 la Cremonese e di ritrovare una vittoria che mancava da 11 giornate e di lasciare l’ultimo posto in classifica, scavalcando proprio i grigiorossi e agganciando la Sampdoria a quota 9. La squadra di Alvini, ora ultima a 7 punti, non ha ancora vinto in questo campionato.

L’inerzia della partita è chiara dopo pochi minuti, con i gialloblù padroni di casa che sbloccano dopo 9′ con Lazovic, al suo primo gol in questa stagione. L’esterno è molto bravo ad arpionare in area un suggerimento di Kallon, per poi girarsi e concludere a rete. Cremonese che al netto di un buon possesso palla non affonda mai, con Dessers troppo solo in avanti e trequarti che non trova lo spunto. Quando prova a farlo incassa il raddoppio in ripartenza: ottimo ‘coast to coast’ di Doig che serve l’esterno serbo che supera Carnesecchi con un preciso diagonale.

Nella ripresa la Cremonese non riesce a cambiare l’inerzia della partita e il Verona gestisce senza troppi problemi la partita. Montipò mantiene la porta inviolata, non succedeva da 9 mesi: l’ultima volta fu contro il Genoa, il 4 aprile, in una partita vinta per 1-0. Con questo successo gli scaligeri agguantano la Sampdoria e rosicchiano due punti allo Spezia: 6 punti dista la zona salvezza. La Cremonese prosegue la sua striscia senza successi e come contro la Samp perde un altro scontro diretto.