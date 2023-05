Calcio: Iling, ‘orgoglioso di fare gol con maglia della Juve, Allegri allenatore top’

Maggio 7, 2023

Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – “Sì, sono orgoglioso di mettere questa maglia e di fare gol, è un momento speciale per me, per la mia famiglia, ringrazio l’allenatore che mi aiuta ogni giorno, è speciale per me”. Queste le parole dell’esterno della Juventus Samuel Iling-Junior, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 sull’Atalanta, match nel quale ha segnato il suo primo gol in bianconero, sbloccando il match. “Allegri è un allenatore top, ha vinto tanti campionati, è importante per me, per farmi crescere”, aggiunge il 19enne inglese.