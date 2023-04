Calcio: Immobile, ‘il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte”. Così su Instagram l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ringrazia tutte le persone che gli sono state accanto in queste ore di paura a seguito dell’incidente stradale che lo ha coinvolto insieme alle sue due bimbe domenica mattina a Roma.