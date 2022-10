Calcio: in app ‘il giorno del Condor’, il contenuto Dazn Heroes con protagonista Adriano Galliani

Ottobre 19, 2022

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – A partire da oggi, mercoledì 19 ottobre, è disponibile in esclusiva su Dazn “Il giorno del Condor”, il nuovo contenuto Dazn Heroes – che racchiude storie e incontri inediti con i grandi personaggi del campionato italiano – dedicato al dirigente e protagonista del calcio italiano Adriano Galliani, oggi amministratore delegato del club biancorosso. Il nuovo episodio riprende nel titolo i famosi “giorni del condor”, a chiusura del calcio-mercato estivo e il momento in cui Galliani ha messo spesso a punto i suoi colpi più clamorosi. In questo speciale episodio, tra un pranzo e una passeggiata a Monzello condita da aneddoti sul mercato, l’amore per il Monza, le testimonianze di Matteo Pessina, Capitano dell’AC Monza, i ricordi del Milan, di Van Basten e molto altro, Adriano Galliani confronta le avventure nelle due squadre che lo hanno visto protagonista e fa un bilancio della propria vita, raccontandosi a Dazn come mai prima. Il tutto, a pochi giorni dal ritorno a San Siro da avversario, per la prima volta, del suo amato Milan.