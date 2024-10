Calcio: inchiesta curve, in corso testimonianza Zanetti

10 Ottobre 2024

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – E’ in corso, in un luogo su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo, l’audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha azzerato i direttive della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali. Zanetti, non indagato, viene sentito come testimone su due questioni: i biglietti per la finale di Champions e la presunta ‘soffiata’ a favore della curva Nord.

Nell’ordinanza di custodia cautelare emerge che Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro tra i 19 arrestati, avrebbe contattato l’ex calciatore per ottenere un numero maggiore di biglietti per la finale di Istanbul, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi. Inoltre, in un’altra conversazione “è emerso – si legge nel provvedimento – che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti (ex capitano dell’Inter) che …’ci sono dei funzionari di polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto che è successo al povero Vittorio (Boiocchi, ndr) che è morto tragicamente in strada’”.