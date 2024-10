Calcio: inchiesta curve, procura voleva sentire teste Fedez poi il passo indietro**

10 Ottobre 2024

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Nell’iniziale lista dei testimoni per l’inchiesta ‘Doppia curva’ c’era anche Federico Lucia, in arte Fedez, ma la procura di Milano – dopo un’interlocuzione con i legali – ha preferito rinviare “sine die” la possibile audizione del rapper il cui nome compare (non è indagato) nell’ordinanza di custodia cautelare per i rapporti con Luca Lucci, capo ultrà rossonero tra i 19 arrestati dell’indagine. La testimonianza era attesa per sabato scorso, ma per una sorta di ‘accordo’ tra le parti è stata annullata.