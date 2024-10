Calcio: inchiesta svela interesse su droga, ‘Bellocco apicale nel narcotraffico’

4 Ottobre 2024

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – L’indagine della procura di Milano sulle due curve di Milan e Inter svela non solo i legami tra Antonio Bellocco, rampollo dell’omonimo clan calabrese e “a pieno titolo” nel direttivo della curva Nord e il capo del tifo organizzato rossonero Luca Lucci “a sua volta legato a Antonio Rosario Trimboli e Rosario Calabria, entrambi aderenti alla famiglia Papalia-Carciuto” ma anche l’interesse di alcuni degli arrestati nella gestione di affari legati allo spaccio.

In particolare, dalle intercettazioni relative al cellulare di Bellocco vengono documentati “contatti e incontri che appaiono essere prodromici a movimentazioni di partite di droga”, come quello avvenuto il 3 settembre del 2023 tra Bellocco (ucciso lo scorso 4 settembre, ndr), Marco Ferdico (uno dei capi della curva dell’Inter, arrestato) e una terza persona.

In quell’incontro, “gli indagati hanno mostrato l’interesse all’acquisto di un non meglio precisato quantitativo di sostanza stupefacente” e “il tenore della conversazione ha evidenziato la capacità di Antonio Bellocco di muoversi anche nel campo del narcotraffico in maniera apicale, essendo in grado di concludere le compravendite ‘senza sporcarsi le mani’, attraverso suoi uomini fidati”.