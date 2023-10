Calcio: Infantino, ‘vittoria piena e chiara per me, la ‘nuova Fifa’ e la giustizia’**

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Questa è una vittoria piena e chiara per me, per la nuova FIFA e per la giustizia!”. Queste le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino dopo la decisione dei due procuratori federali straordinari, Hans Maurer e Ulrich Weder, di archiviare e chiudere definitivamente il procedimento contro il numero uno della Fifa in relazione al cosiddetto “caso Lauber”.

“Ora è chiaro che le accuse contro di me erano semplici tentativi da parte di persone povere, invidiose e corrotte di attaccare la mia reputazione. Se a queste persone è rimasta un po’ di dignità, dovrebbero almeno avere la decenza e chiedere scusa per le loro azioni e per il danno causato”, ha aggiunto Infantino. “In effetti e senza sorpresa, l’indagine conferma pienamente e chiaramente che ho sempre agito in modo lecito e corretto, difendendo sempre esclusivamente gli interessi della Fifa e del calcio”.