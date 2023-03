Calcio: Inghilterra, Rashford, Mount e Pope lasciano il ritiro della nazionale

Marzo 20, 2023

Londra, 20 mar. – (Adnkronos) – Marcus Rashford, Mason Mount e Nick Pope non rappresenteranno delle minacce per l’Italia di Roberto Mancini nell’esordio previsto giovedì 23 marzo a Napoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. I tre giocatori inglesi hanno abbandonato il ritiro della loro nazionale a causa di problemi fisici. Il Ct Gareth Southgate ha chiamato Fraser Forster del Tottenham al posto dell’estremo difensore del Newcastle, ma ha deciso di non sostituire l’attaccante del Manchester United e il centrocampista del Chelsea.

Il vero rammarico per Southgate è l’indisponibilità di Rashford, l’attaccante più in forma della Premier nel 2023, capocannoniere finora nell’anno solare del campionato inglese. Il giocatore è stato sostituito nel match di FA Cup di ieri contro il Fulham e non ce la farà a recuperare nè per l’Italia, nè per la sfida successiva all’Ucraina. Anche Mount dovrà proseguire il suo recupero nel club: il giocatore del Chelsea aveva già saltato le ultime partite dei blues e lo stesso allenatore Graham Potter si era detto sorpreso di aver letto il suo nome nell’elenco dei convocati. Un nome depennato come quello di Nick Pope, uscito malconcio dall’anticipo di venerdì sera vinto in rimonta dal suo Newcastle a Nottingham. Southgate ha sostituito solo lui, chiamando Forster, il 35enne portiere del Tottenham che sta giocando negli Spurs al posto dell’infortunato Hugo Lloris.