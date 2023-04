Calcio: insulti all’arbitro Chiffi, 3.000 euro di ammenda per Lautaro e l’Inter

Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 3.000 euro anche la società nerazzurra.

Lautaro Martinez era stato deferito per aver lo scorso 31 gennaio, in occasione della gara Inter-Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia, per aver “tenuto un comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro dell’incontro (Daniele Chiffi) dopo essere stato sostituito, proferendo a gran voce parole sconvenienti e volgari all’indirizzo del direttore di gara”.