Calcio: insulti razzisti per Leao sui social, il Milan lo difende

Febbraio 20, 2024

Milano, 20 feb. – (Adnkronos) – L’attaccante del Milan Rafael Leao nel mirino dei razzisti sui social, viene difesa dal club rossonero. Il portoghese ha postato in una storia su Instagram un attacco pieno di insulti ricevuto via social: “Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista”. Leao ha risposto: “Sfortunatamente il mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola”. Il Milan si è prontamente schierato in difesa del suo campione. “Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo”