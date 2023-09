Calcio: Integrity e contrasto al match fixing, corso di formazione per azzurrini con Sportradar

Settembre 5, 2023

Firenze, 5 set. – (Adnkronos) – In attesa di scendere in campo per il doppio test amichevole contro Irlanda del Nord e Paesi Bassi (si gioca giovedì 7 e lunedì 11 alle ore 16.30 al ’Lungobisenzio’), la Nazionale Under 19 nell’ambito delle attività promosse dalla Figc in collaborazione con Sportradar è stata protagonista di una mattinata di formazione sugli aspetti legati all’integrità delle competizioni e del contrasto al match fixing. Ad accogliere gli Azzurrini l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG. Le due amichevoli in programma a Prato (la seconda, contro i Paesi Bassi, sarà trasmessa in diretta su figc.it) verranno presentate domani, mercoledì 6 settembre, in una conferenza stampa in programma alle ore 12.30 al Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, dell’assessore allo sport Simone Faggi, del delegato provinciale del Coni Massimo Taiti e dell’intera delegazione dell’Under 19 azzurra, campione d’Europa in carica.