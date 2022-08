Calcio: Inter, affaticamento per Brozovic, in dubbio la sua presenza sabato a Lecce

Agosto 8, 2022

Milano, 8 ago. – (Adnkronos) – Simone Inzaghi rischia di dover rinunciare a Marcelo Brozovic per l’esordio dell’Inter in campionato contro il Lecce, in programma sabato 13 agosto alle 20.45 allo stadio di Via del Mare. Dopo il fastidio riportato venerdì scorso in allenamento, quest’oggi il centrocampista croato si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento al polpaccio della gamba destra. Un problema dunque che persiste. Brozovic farà allenamento differenziato per i prossimi 2-3 giorni e poi si valuterà la possibilità di averlo a disposizione per la trasferta di Lecce. Sicuramente però la sua presenza per la prima gara della Serie A 2022-2023 è in dubbio.