Calcio: Inter, Agoumé ceduto in prestito al Siviglia

Gennaio 10, 2024

Milano, 10 gen. – (Adnkronos) – Il centrocampista Lucien Agoumé lascia l’Inter per andare in prestito al Siviglia. A dare l’annuncio ufficiale il club nerazzurro con una nota. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002”.