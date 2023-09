Calcio: Inter, Cuadrado salta la Real Sociedad, infiammazione a un tendine

Settembre 19, 2023

Milano, 19 set. – (Adnkronos) – Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra i convocati dell’Inter per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo della Real Sociedad. L’esterno colombiano soffre di un’infiammazione al tendine del ginocchio che gli impedisce di allenarsi con continuità. Il problema è sorto la scorsa settimana durante la trasferta con la nazionale in Colombia ed è riemerso nelle ultime ore dopo che il giocatore era andato regolarmente in panchina nel derby di sabato scorso. Le sue condizioni andranno monitorare di giorno in giorno per capire quando potrà tornare a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi.