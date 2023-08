Calcio: Inter, è fatta per Pavard dal Bayern Monaco

Agosto 29, 2023

Milano, 29 ago. – (Adnkronos) – Fatta per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Nei contatti di oggi garanzie da parte del Bayern ai nerazzurri: affare chiuso, secondo quanto riporta Sky Sport, e giocatore atteso in città in serata, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche. Il club nerazzurro ieri aveva dato un ultimatum ai tedeschi, imponendo una deadline per la chiusura dell’affare alle 15 di oggi. Fiducia rimasta sempre intatta, nonostante l’attesa, con l’Inter forte della volontà dello stesso Pavard di raggiungere l’Italia. Ultimi giorni trascorsi senza allenarsi e fuori dalla sfida di campionato contro l’Augsburg segnali chiari, con il francese che da settimane spingeva per l’addio. Ora è davvero fatta. Operazione da 30 milioni di base fissa più 2 di bonus.