Calcio: Inter, in quota è caccia al colpo Gudmundsson per campionato e Champions

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. – (Adnkronos) – Il gol di Lautaro Martinez allo scadere regala all’Inter la terza Supercoppa Italiana consecutiva e il primo trofeo del 2024. La formazione di Inzaghi però non vuole di certo fermarsi a un solo titolo e per puntare alle due competizioni più importanti però si cercano rinforzi dal mercato: per gli esperti di Better e Goldbet in pole c’è l’arrivo di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United, dato in nerazzurro entro il 31 gennaio a 3,75, ma nelle ultime ore prende quota il colpo Albert Gudmundsson, rivelazione del campionato italiano con ben 9 gol segnati nelle prime 21 giornate: l’arrivo del fantasista islandese a Milano si gioca a 5, stessa quota di Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto e seguito da Marotta e il suo staff già la scorsa estate.

Più lontano un ritorno di Antonio Candreva, offerto a 6,50 e Armando Broja, centravanti del Chelsea proposto a 7,50 volte la posta. Per la formazione di Inzaghi ci sono ottime possibilità di portare a casa lo scudetto e di conseguenza la seconda stella: paga infatti 1,35 su Better e Goldbet il trionfo nerazzurro in campionato a tre anni dall’ultimo tricolore, più difficile invece ripetere il percorso in Champions League, dove il titolo, sfuggito solo in finale contro il Manchester City lo scorso giugno, è fissato a 15.