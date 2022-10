Calcio: Inter, Lukaku in gruppo per una parte dell’allenamento

Ottobre 20, 2022

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – Fermo da quasi due mesi per una distrazione ai flessori della coscia, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha svolto una parte di allenamento in gruppo. Domani sarà un giorno decisivo per capire se sarà a disposizione di Simone Inzaghi nella trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato alle 20.45 e in diretta su Sky Sport. Se Lukaku intensificherà il lavoro nella rifinitura, Inzaghi – d’accordo con lo staff medico – potrebbe deciderlo di portarlo con sé. Il belga ha ormai superato la fase critica, ma l’Inter non vuole rischiare e servirà cautela anche per il rientro in campo. L’ultima partita giocata da Lukaku risale al 26 agosto, contro la Lazio. Solo tre presenze in campionato, poi l’infortunio. Il recupero di Lukaku arriva alla vigilia di nove giorni importanti per l’Inter. Da una parte il campionato, con le sfide contro Fiorentina e Sampdoria per risalire in classifica, dall’altra la Champions League. Mercoledì, contro il Viktoria Plzen, i nerazzurri potrebbero guadagnare l’accesso agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.