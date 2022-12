Calcio: Inter, Lukaku torna in campo con la Reggina

Dicembre 21, 2022

Milano, 21 dic. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku partirà domani con la squadra per l’amichevole con la Reggina, ‘derby tra i due fratelli Inzaghi e giocherà un pezzo di partita. L’ultima volta in campo con la maglia nerazzurra per l’ex Manchester United è stata il 29 ottobre con la Sampdoria, poi lo stop e il mondiale sfortunato con il Belgio. Ora Lukaku è pronto a tornare e potrà essere provato davanti con Edin Dzeko o in alternativa con Henrikh Mkhitaryan in appoggio a uno dei due. In attesa di Marcelo Brozovic e del campione del mondo Lautaro Martinez, che devono ancora rientrare, ad Appiano prosegue il lavoro a parte per Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio.